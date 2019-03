Banken en autobouwers krijgen klappen 08 maart 2019

De onrust bij de ECB heeft zijn weerslag gehad op de financiële markten. De Europese beurzen sloten af met verliezen die wel beperkt bleven tot minder dan 1%. De grootste klappen vielen in de cyclische sectoren. Vooral de autobouwers en hun toeleveranciers behoorden tot de grootste slachtoffers. Aandelen als Daimler en Peugeot leverden meer dan 3% in, bij hun toeleveranciers was de schade vaak nog groter. In Brussel kreeg Melexis een klap van 6,1%, Bekaert zakte meer dan 4% en Recticel moest 2,1% prijsgeven.

