Banken blijven te soepel woonkredieten geven DRAGHI STRENG VOOR NATIONALE BANK 24 september 2019

00u00 0 De Krant Belgische banken blijven te makkelijk woonleningen toekennen, waardoor de schuldenlast van de gezinnen te hoog oploopt. Het Europees Comité voor Systeemrisico's vindt dat de maatregelen die de Nationale Bank van België oplegt aan de commerciële banken, om die evolutie binnen de perken te houden, onvoldoende.

Het Europees Comité voor Systeemrisico's (ESRB) werd na de financiële crisis van 2008 opgericht om te verhinderen dat een dergelijke crisis met wereldwijde gevolgen zich nogmaals zou herhalen. Ook die begon immers met een huizencrisis. Het moet verhinderen dat de ene dominosteen de andere doet omvallen.

Het comité wordt geleid door Mario Draghi, de voorzitter van de Europese Centrale Bank. Gisteren was hij te gast op een hoorzitting van het comité voor economische en monetaire zaken van het Europees Parlement.

Grotere afbetalingen

Eén van de problemen die het ESRB momenteel ziet, is de ontsporing van de vastgoedmarkt. Hogere huizenprijzen zetten mensen ertoe aan om meer te lenen, waardoor ze vatbaarder worden voor wanbetalingen als de economische toestand verslechtert. Eén lening op de vijf hapt meer dan de helft van het gezinsinkomen weg, blijkt uit gegevens van de Nationale Bank.

Bovendien riskeren de prijzen voor het vastgoed dan terug te vallen, waardoor banken bij een eventuele gedwongen verkoop het uitstaande bedrag niet volledig kunnen recupereren en zelf in de problemen komen.

Ondanks de lage rente stellen de ESRB en de Nationale Bank vast dat de looptijd van de leningen langer wordt. Voor ruim een derde van de kredieten bedraagt die al meer dan 20 jaar.

Bovendien leende meer dan de helft meer dan 80% van de waarde van zijn pand. Bij meer dan een derde beloopt het meer dan 90%. Het stijgt zelfs nog.

Ons land is overigens niet het enige dat tegen een gevaarlijke situatie op zijn vastgoedmarkt aankijkt. Tijdens zijn inleiding op de hoorzitting liet Draghi verstaan dat vijf landen een waarschuwing kregen van de ESRB. Daarnaast ontvingen zes landen die in 2016 al werden gewaarschuwd nu een duidelijke aanbeveling om iets aan die toestand te doen. België behoort samen met Nederland, Luxemburg, Denemarken, Finland en Zweden tot die laatste groep.

De Nationale Bank van België verplichtte de commerciële banken al om een extra buffer aan te leggen bij het verstrekken van woonleningen met een hoger risico, maar de ESRB liet verstaan dat dit onvoldoende was om de risico's op te vangen, mocht zich een economische schok voordoen.

Kritiek

Tijdens de hoorzitting kreeg Draghi ook vragen over zijn beleid bij de ECB en de openlijke kritiek daarop van medebestuurders zoals de Nederlander Klaas Knot, die zich kantte tegen een nieuwe operatie om obligaties in te kopen en zo extra geld in de economie te pompen. Volgens Draghi kunnen dergelijke publieke oprispingen schadelijk zijn voor de economie in het eurogebied.

Over die economie in de eurozone kwamen gisteren trouwens opnieuw teleurstellende cijfers. De barometer van het Londense IHS Markit wees op naderend onweer. Zo viel de barometer die wordt samengesteld na bevraging van aankoopdirecteuren van grote ondernemingen voor industriële sectoren terug van 47,0 punten in augustus naar 45,6 punten in september. In de dienstensector was er een krimp van 53,50 punten naar 52,50 punten. Een score van minder dan 50 wijst op een verslechtering van de economische toestand, een score van meer dan 50 op een verbetering.

Vooral in Duitsland - toch de motor van de eurozone - zat de evolutie niet goed. De barometer van de industrie daalde er van 43,50 punten naar 41,40 punten. Voor België heeft IHS Markit geen peiling.