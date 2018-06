Bankdirecteur die in 2013 sjoemelde, pas in 2020 voor rechter 14 juni 2018

00u00 0

De slachtoffers van een bankdirecteur uit Zerkegem, die hen zo'n 3 miljoen euro lichter heeft gemaakt, oefenen best nog wat geduld. De zaak werd gisteren ingeleid, maar wordt uiteindelijk pas op 8 januari 2020 gepleit, en dat terwijl de feiten al van 2013 dateren. Yves B. werd in november van dat jaar samen met kompaan Michel D. aangehouden en zat enkele maanden in voorhechtenis. De directeur van het filiaal van BNP Paribas Fortis in Oudenburg was onder andere leningen aangegaan in naam van de slachtoffers. B. zou het geld uitgegeven hebben aan dure wagens, etentjes en bordeelbezoeken. (MMB)