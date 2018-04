Bank regelt overschrijvingen via mail: "Geen goed idee" 06 april 2018

Omdat klanten al drie dagen langer dan voorzien geen online overschrijvingen konden doen, maakte Argenta het mogelijk om dringende transacties ook via mail aan te vragen. Klanten moesten daarvoor hun naam, adres, geboortedatum, rekeningnummer en overschrijvingsgegevens doorsturen. Gisteren maakten nog zo'n 1.000 klanten gebruik van die noodoplossing. Maar IT-experts vinden dat allesbehalve een goed idee, bleek uit een stroom aan Twitter-berichten. "Klanten mogen nooit zulke gevoelige gegevens delen via mail", vindt ICT-jurist Matthias Dobbelaere. "Een mail kan gekaapt worden, waardoor je gegevens in verkeerde handen komen. Bovendien is het niet duidelijk wie de mailbox bij Argenta beheert, en hoeveel mensen toegang hebben tot je gegevens." Woordvoerster Christine Vermylen benadrukt dat de oplossing tijdelijk was en dat maatregelen werden genomen om de veiligheid te garanderen. "Er was een identiteitscontrole, via telefonisch contact indien nodig, én een controle en validatie van de transactie. Bij grote bedragen werden die controles nog verscherpt."

HLN