Bank kreunt onder lage rente

ING zette in België en Luxemburg zijn zwakste resultaat in vijf jaar in de boeken. De winst voor belastingen ging 18% lager, tot 876 miljoen euro. De bank zag de totale inkomsten afnemen (-3%, tot 3,1 miljard). Boosdoener is in de eerste plaats de aanhoudend lage rente. "De druk die de lage interestvoeten op onze inkomsten zetten, konden we niet compenseren met de hogere volumes", legt Van Den Eynden uit. Nochtans zijn die hogere volumes er wel. ING zag zijn deposito's met ruim 4% aandikken tot 98,8 miljoen, de kredietportefeuille groeide met net geen 6% tot 97,3 miljoen. Maar ook de kosten liepen op van 1,6 tot 1,8 miljard, gevolg van de herstructurering en een provisie voor een rechtszaak in Luxemburg. Ook de Nederlandse moedergroep stelde teleur, met een kwart minder nettowinst in het vierde kwartaal (1 miljard euro). Over het hele jaar steeg die wel tot 4,9 miljard. KBC Securities spreekt van een "ontgoochelende reeks resultaten" en schroeft het advies terug van 'houden tot 'afbouwen'. Het koersdoel zakt van 16,5 tot 15,5 euro. Beleggers stuurden het aandeel 1,48% lager, tot 15,83 euro.

