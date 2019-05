Exclusief voor abonnees Bank gehackt omdat gescheiden moeder rekening kon plunderen 22 mei 2019

Een 35-jarige hacker uit Roeselare riskeert 2 jaar cel voor onder meer het platleggen van de website van Crelan en het afpersen van een pizzeria. Voorts nam hij ook deel aan internationale cyberaanvallen, waardoor hij vervolgd wordt voor lidmaatschap van een criminele bende. Het onderzoek startte in 2014 nadat een molotovcocktail werd gegooid naar een Crelan-bankkantoor in Rumbeke. Er was weinig schade, maar de dader had per ongeluk een USB-stick laten vallen. De speurders achterhaalden de identiteit van eigenaar Brecht S. (35). Hij verklaarde dat hij wraak wilde nemen op de bank. Zijn moeder had volgens hem een bankrekening met 300.000 euro geplunderd na een echtscheiding met zijn vader. Hij kreeg naar eigen zeggen geen gehoor bij de bank. Door de server van Crelan te overladen met gegevens, konden urenlang geen overschrijvingen gebeuren. De bank vraagt 1.000 euro schadevergoeding. Voor de brandstichting met de molotovcocktail kreeg de man al 3 jaar cel met uitstel onder voorwaarden. Vonnis op 18 juni. (BBO)

