Banimmo bouwt schulden met driekwart af 29 mei 2018

Vastgoedbedrijf Banimmo heeft naar eigen zeggen "een belangrijke mijlpaal" bereikt in de afbouw van zijn schulden. De projectontwikkelaar betaalde een obligatielening van 34 miljoen euro af die vijf jaar geleden werd aangegaan. Dat was mogelijk dankzij de verkoop van een hele hoop activa die al matuur waren, of niet meer binnen de strategie pasten. Die verkopen brachten samen zo'n 300 miljoen euro op. Banimmo laat weten zijn schuld de voorbije twintig maanden al met driekwart te hebben afgebouwd, van 240 tot 66 miljoen euro. De vastgoedontwikkelaar kwam de laatste jaren in moeilijkheden, nadat het zogenaamde Urbanove-project helemaal niet liep zoals gepland. Voortaan legt Banimmo de focus op zijn bestaande portefeuille, die vandaag nog negen bestaande panden en negen te ontwikkelen sites bevat.

