Exclusief voor abonnees Bangelijk snel BMW M8 Competition 07 december 2019

00u00 0

Wat is dit?

Het soort auto dat tot uitsterven veroordeeld is, in onze contreien. Zoals Europa de emissienormen drastisch blijft verlagen, is er over een paar jaar nog maar weinig ruimte voor dergelijke machines. Vanaf volgend jaar mogen alle auto's die een constructeur verkoopt samen nog maar een gemiddelde uitstoot hebben van 95 g/km CO2. En vanaf 2025 nog maar 85 g/km. Deze ontzagwekkende machine heeft een CO2-uitstoot van 246 g/km. Om dat te compenseren, moet BMW volgend jaar dus minstens één elektrische auto verkopen voor iedere M8 Competition die de deur uit gaat, aangezien elektrische auto's een nuluitstoot hebben en twee keer verrekend mogen worden. Concreet: (246 + 0 + 0)/3 = 82 gram. Oké dus. Alleen is de M8 niet het enige sportieve model in de showroom van BMW. Slotsom: op termijn wordt het dus rekenen voor iedere constructeur hoeveel sportieve auto's nog kunnen, rekening houdend met de elektrische verkoop.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis