Bang van de boor? 50% van Belgen gaat niet naar tandarts 05 april 2018

De helft van de Belgen is vorig jaar niet naar de tandarts geweest. Dat concludeert het christelijk ziekenfonds, dat 4,5 miljoen leden telt, uit de terugbetalingsgegevens. "In 2017 is 48% van onze leden niet op controle geweest", zegt Dieter Herregodts van CM. "Vooral 75-plussers én jongeren tussen 18 en 30 jaar gaan erg weinig naar de tandarts. De eerste groep heeft vaak een vals gebit en denkt verkeerdelijk dat een tandartsbezoek niet meer nodig is. Jongeren tussen 18 en 30 jaar gaan dan weer niet 'omdat ze geen tandpijn hebben'. Dat kotstudenten niet in de buurt van hun tandarts wonen, speelt ook mee." Volgens Herregodts gaan de mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, dus de meest kwetsbare groep, het minst bij de tandarts. "Sinds 2015 bestaat nochtans het mondzorgtraject: als je naar de tandarts gaat, krijg je het jaar daarop een betere terugbetaling. Die maatregel zorgde wel voor een lichte verbetering, maar heeft toch niet het gewenste effect." (LVB)

