Banenverlies bij HP loopt op tot 5.000 07 juni 2018

Printer- en computerfabrikant HP Inc gaat tegen het eind van volgend jaar 4.500 à 5.000 jobs schrappen. Dat blijkt uit een document dat HP dinsdag heeft ingediend bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Het banenverlies loopt daarmee veel hoger op dan oorspronkelijk was aangekondigd. HP sprak eind 2016 immers nog van 3.000 tot maximaal 4.000 bedreigde jobs. Door het mes te zetten in zijn personeelsbestand, hoopt de fabrikant jaarlijks 200 tot 300 miljoen dollar te besparen. Dat is nodig omdat de vraag naar printers en computers kwartaal na kwartaal terugvalt. Ook in ons land tellen HP Inc en technologietak Hewlett Packard Enterprise, waar het van afsplitste, samen zo'n 1.600 werknemers in hun kantoren in Mechelen en Diegem. Of ook de Belgische vestigingen getroffen worden, is nog niet duidelijk.

