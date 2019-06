Exclusief voor abonnees Banden Vlaams Belanger kapot gestoken op overwinningsfeest 01 juni 2019

Het overwinningsfeest van het Vlaams Belang in Kortrijk afgelopen zondag is alvast voor één lid een avond met een zure nasmaak geweest. De banden van zijn auto, die recht tegenover het café geparkeerd stond, werden kapot gestoken. "Bewijzen hebben we niet, maar we vermoeden dat iemand ons de overwinning niet gunde", vertelt slachtoffer Peter Verniers. "Bij de bandencentrale vertelden ze dat ze met een priem of een nagel plat gestoken werden. Ik heb die auto nog maar twee maanden." De man die eerder gemeenteraadslid was voor Vlaams Belang in Zwevegem, diende een klacht in bij de politie. (AHK)