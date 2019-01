Bancontact en Payconiq lanceren nieuwe betaal-app 24 januari 2019

00u00 0

Bancontact en het mobiel betalingssysteem Payconiq hebben de betaal-app Payconiq by Bancontact gelanceerd. "De nieuwe app wordt ondersteund door 20 banken en kan bij 290.000 betaalpunten gebruikt worden", zegt Nathalie Vandepeute, CEO van Bancontact Payconiq Company. De app is sinds gisteren beschikbaar op iOS en vanaf volgende week op Android. "Het is de ideale aanvulling op de Bancontact-kaart", klinkt het. "De gebruiker kiest z'n betaalmethode in functie van de situatie. Overdag betaalt hij met zijn kaart in het shoppingcenter, 's avonds koopt hij een drankje op een festival met de app." Het afgelopen jaar is het aantal Bancontact-transacties met 3,1% gestegen tot 1,37 miljard. Het aantal geldafhalingen is op zijn beurt gedaald met 1,9%. Gebruikers van Payconiq krijgen binnenkort een uitnodiging om hun app te updaten.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN