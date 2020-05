Exclusief voor abonnees Banale botsing aanleiding van steekpartij op Meir 22 mei 2020

00u00 0

De aanleiding voor de steekpartij van dinsdagnamiddag op de Meir is een banale botsing tussen twee groepen jongemannen. "Die leidde meteen tot veel ergernis en duw-en trekwerk. In die fase is er ook sprake van (wederzijdse) slagen", aldus Kristof Aerts van het Antwerpse parket. "Op een bepaald moment heeft één man een mes getrokken en heeft daarmee drie mannen van 21, 26 en 29 uit Antwerpen en Borgerhout verwond. Eén van hen raakte zwaargewond, maar er zou geen sprake meer zijn van levensgevaar." Slachtoffer Mohamed H.: "Ik ben naar een vriend tegen wie ze gebotst waren, toegelopen en probeerde het mes te grijpen. Ik werd in mijn rug en mijn schouder geraakt. Mijn T-shirt was kletsnat van het bloed. Pas dan zag ik dat ook mijn broek doorweekt was. Ik had een messteek in mijn lies gekregen. Ik ben twee liter bloed verloren." Het parket heeft de drie verdachten laten voorleiden. "Een 28-jarige Nederlander uit Zwijndrecht gaf toe dat hij het mes had gebruikt. Hij wilde de andere partij op afstand houden en afschrikken. Het parket vraagt een aanhoudingsmandaat wegens poging doodslag. Voor een 25-jarige Surinamer uit Sint-Niklaas en een 20-jarige Surinamer uit Antwerpen is er gevorderd voor zware slagen."

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen