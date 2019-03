Exclusief voor abonnees Ban Ki-moon rekent op de Lady in red 28 maart 2019

De Verenigde Naties rekenen op hun 'lady in red'. Tijdens het staatsbezoek van ons koningspaar aan Zuid-Korea heeft Mathilde Ban Ki-moon ontmoet, de gewezen secretaris-generaal van de VN. En die zong de lof van de Belgische koningin. Mathilde - die van kop tot teen in het rood gekleed ging in een ensemble van Pierre Gauthier - is één van de zeventien bepleiters van de Duurzame Ontwikkelingsdoeleinden van de organisatie. "Ik reken heel erg op Hare Majesteit. Een koninklijke stem helpt om belangstelling te creëren. Sommige mensen hebben meer invloed dan anderen", zei Ban Ki-moon ons. (PhG)

