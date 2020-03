Exclusief voor abonnees Ban het geluid Woonwereld 21 maart 2020

Moderne woningen kampen vaak met een slechte akoestiek door de open ruimtes en grote glaspartijen. De galm die daarbij ontstaat, kun je wel wat inperken met gordijnen, een vloerkleed en extra meubels, maar dat is niet altijd voldoende. En wie van een minimalistische look houdt, is daar ook niet altijd voor gewonnen. Een interessante oplossing is de Mono Acoustic, een naadloos, egaal wit plafondpaneel van Rockfon dat het geluid optimaal absorbeert.

Richtprijs: vanaf 140 euro per m²

www.rockfon.be

