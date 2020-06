Exclusief voor abonnees Bamberg bedankt Moors 24 juni 2020

Roel Moors is niet langer coach bij Bamberg. De Duitse topclub besliste om de samenwerking met de Belgische coach stop te zetten na het mislopen van de eindfase van de Champions League (Bamberg eindigde vijfde in zijn groep) en de recente uitschakeling in de kwartfinale van het kampioenschap. Moors (41) had nog een contract van één jaar. "Ik ben teleurgesteld", zegt Moors, die gisteren naar België terugkeerde. "Zelf ben ik ook niet tevreden over de behaalde resultaten. Het verwachtingspatroon lag zeer hoog, maar de omstandigheden waren niet altijd ideaal."

