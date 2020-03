Exclusief voor abonnees Balta sluit vier Belgische tapijtfabrieken 20 maart 2020

Balta heeft de productieafdeling van vier vestigingen in België tijdelijk gesloten wegens een terugvallende vraag bij doe-het-zelfzaken in en rond België. Het gaat om die in Zele, Waregem, Avelgem en Sint-Baafs-Vijve. Een tweede productievestiging in Sint-Baafs-Vijve en een fabriek in Tielt blijven voorlopig wel operationeel.

De stop geldt tot maandag. De 450 werknemers van de betrokken vestigingen vallen terug op tijdelijke werkloosheid. Balta stelt in ons land in totaal 2.650 mensen tewerk.

