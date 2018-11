Balta bezint zich over toekomst 08 november 2018

00u00 0

Tapijtproducent Balta is gestart met een strategische en operationele evaluatie van al zijn activiteiten. Het bedrijf neemt zichzelf onder de loep: alle scenario's zijn mogelijk. Dat kan gaan van een totale verkoop tot de verkoop van één of meerdere onderdelen. Of helemaal geen verandering. Tegen begin 2019 moeten de conclusies af zijn.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN