Balpen 18 augustus 2018

Bic! Veel kans dat u dit antwoordt op de vraag wie de balpen uitgevonden heeft? Maar nee, het was niet Fransman Marcel Bic(h) die in 1950 de allereerste balpen op de markt bracht. Wel kocht hij in datzelfde jaar het patent van de Hongaarse uitvinder László Bíró (1899-1985). Omdat die met een vulpen veel vlekken maakte, bedacht hij de kogelpen. Daarmee kon sneldrogende inkt makkelijk op papier aangebracht worden. Voor Bíró zijn uitvinding verkocht, had hij er heel was succes mee in Argentinië, waar hij als Jood tijdens WOII naartoe was gevlucht. In dat land duidt men een balpen nog altijd aan met een 'birome', terwijl we in Europa massaal 'bic' gebruiken. Dat Bich voor zijn merknaam de 'h' liet wegvallen? Hij vreesde dat op de Engelse markt 'Bich' te veel als 'bitch' zou klinken. (StV)

