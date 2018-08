Balotelli blijft bij Nice 21 augustus 2018

Mario Balotelli (28) is zowaar stabiliteit aan het vinden in zijn grillige carrière. Gisteravond maakte OGC Nice bekend dat de Italiaan hen voor het derde opeenvolgende seizoen trouw blijft. Eerder leek de spits nochtans op weg naar de uitgang. Balotelli flirtte nadrukkelijk met rivaal Marseille, waar hij de bestbetaalde speler in de clubgeschiedenis kon worden met een contract van 600.000 euro per maand. Bij Nice was Balotteli in zijn eerste twee jaar goed voor 43 doelpunten. (VDVJ)