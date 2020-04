Exclusief voor abonnees Baloise Tour en Elfstedenronde haken af in 2020 koers kort 18 april 2020

In navolging van de Internationale Wielrenunie (UCI) en met de aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad in het achterhoofd, schrapte de Interfederale Coördinatiecel van de Belgische wielerfederatie - een samenwerkingsverbond tussen Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen en de Waalse vleugel FCWB - nu ook alle wedstrijden in alle disciplines en categorieën in de maand juni. Daarmee sneuvelen onder meer de BK's tijdrijden (Koksijde) en weg (Halle-Anzegem) voor mannen en vrouwen, de Baloise Belgium Tour, Gullegem Koerse, de Heistse Pijl, de Elfstedenronde, Dwars door het Hageland, de kermiskoers in Zele en de Lotto Belgium Tour voor vrouwen. De Baloise Belgium Tour en de Elfstedenronde azen dit jaar niet meer op een nieuwe datum.

