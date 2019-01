Ballon volgend doelwit in strijd tegen plastic 17 januari 2019

Het heeft er alle schijn van dat de met helium gevulde ballon het volgende doelwit wordt in de strijd tegen de plasticvervuiling. In de Nederlandse gemeente Zeist (provincie Utrecht) geldt een verbod op het oplaten van speelgoedballonnen. Andere gemeenten zeggen te zullen volgen. Volgens Zeist staan ballonnen in de top 5 van zwerfvuil op de Nederlandse stranden. "De restanten worden opgegeten door vissen en vogels, en dieren kunnen verstrikt raken in de linten." Volgens een eerdere studie van Stichting De Noordzee liggen aan onze kust om de 100 meter gemiddeld 12 ballonnen of delen ervan. Een jaar geleden riep de stad Oostende al op om geen ballonnen meer op te laten, maar tot een verbod kwam het niet. (SPK)

