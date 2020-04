Exclusief voor abonnees Ballen desinfecteren en de nieuwe coupe van Kompany OP TRAINING BIJ ANDERLECHT 24 april 2020

00u00 0

De controverse gepareerd. Toen Anderlecht de trainingen hervatte, kwam er veel kritiek - was dat wel verantwoord? In een filmpje heeft RSCA nu getoond hoe het die oefensessies aanpakt. De richtlijnen zijn verregaand. Spelers moeten bijvoorbeeld op de parking wachten tot Rodyse Munienge het sein geeft dat de kust veilig is - om alle contact te mijden. Voorts staan rond het veld emmers om de ballen te desinfecteren. Bij Anderlecht zijn de trainingen niet verplicht, veel spelers gingen wel op het aanbod in. Ook Vincent Kompany, wiens vrouw duidelijk de tondeuse nog niet gehanteerd heeft, tekent present. (PJC)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen

Meer over Anderlecht

sport

sportdiscipline

voetbal