Balkon stort in tijdens bruiloft 08 april 2019

Tijdens een trouwfeest in Sart-Bernard in de provincie Namen is zaterdag een balkon ingestort. "Negen mensen bevonden zich op het houten platform toen dat het plots begaf", klinkt het bij de hulpdiensten. Het medisch rampenplan werd afgekondigd. Zeven ambulances en twee mugteams kwamen ter plaatse. Uiteindelijk bleek niemand ernstig gewond. Onderzoek moet uitwijzen waarom het balkon in elkaar zakte, maar dat het een 'onvergetelijke' trouwpartij was, staat nu al vast. (KSN)