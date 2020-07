Exclusief voor abonnees Balen voor Pieters: geen Ryder Cup 09 juli 2020

00u00 0

Geen Ryder Cup in 2020, die door de coronapandemie een jaar wordt uitgesteld. Dat besliste de PGA of America. De 43ste editie van het prestigieus continentaal toernooi stond van 25 tot 27 september op de kalender in Kohler, Wisconsin. De Ryder Cup vormde een belangrijk doel voor Thomas Pieters, die in 2016 indruk maakte bij zijn debuut. In 2018 werd hij evenwel niet opgenomen in Team Europe. (VH)