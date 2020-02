Exclusief voor abonnees Balanta mist terugmatch 21 februari 2020

00u00 0

Eder Balanta zal er volgende week niet bijlopen op Old Trafford. De Colombiaan liep kort voor het einde van de eerste helft tegen het fatale gele karton aan. Maar erger is dat hij een elleboogstoot incasseerde. Hij kloeg over hevige pijn, wat er kan op wijzen dat het om een breukje van de oogkas gaat. Vormer, verrassend op de bank gestart, kwam hem vervangen. (LUVM)