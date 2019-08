Exclusief voor abonnees Balanta legt medische tests af bij Club 31 augustus 2019

00u00 0

Spannend weekend voor Club Brugge, dat een concreet alternatief voor Victor Wanyama heeft. De 26-jarige Eder Balanta legde zijn medische test af in Brugge en staat dicht bij een akkoord met blauw-zwart. De linksbenige Colombiaan werd in zijn jeugdjaren bij het Argentijnse River Plate geschoold als centrale verdediger, maar speelt de jongste tijd met succes voor de verdediging bij het Zwitserse FC Basel. Vanop die positie wekte hij ook de interesse van Arsenal en Bologna. Balanta maakte in 2014 deel uit van de WK-ploeg van Colombia - in totaal verzamelde hij acht caps. Zijn prijskaartje wordt geschat op 4 à 5 miljoen euro, al speelt het in het voordeel van Club dat hij na dit seizoen einde contract is. Voor Club zijn zowel de looneisen van Wanyama als de voorwaarden van Tottenham nog steeds te hoog, zeker gezien zijn blessurehistorie. Op drie dagen van het einde van de zomermercato (maandagnacht) vonden de Bruggelingen, in tegenstelling tot wat andere media berichtten, nog steeds geen akkoord met beide partijen. En dus kwam Balanta meer en meer in beeld. Dat de oorspronkelijke verdediger ook een alternatief biedt voor Simon Deli - daar waar Club geen invallers op overschot heeft - is alleen maar een pluspunt. (TTV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis