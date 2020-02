Exclusief voor abonnees Balanta: geen breuk of hersenschudding 22 februari 2020

00u00 0

Achter zijn naam staat nog een vraagteken. Philippe Clement zal wellicht pas morgen weten of hij al dan niet kan rekenen op Eder Balanta. De verdedigende middenvelder incasseerde donderdag tegen Man United een stevige tik tegen zijn oogkas en kon door de zwelling niet meer verder. Het goeie nieuws is evenwel: Balanta liep geen breuk of hersenschudding op. Het grootste probleem is met andere woorden de zwelling, die ervoor zorgt dat hij nog niet goed ziet. Afwachten dan ook of 'Rocky' - zoals hij zichzelf gisteren op Instagram noemde - tijdig fit geraakt. (NP)