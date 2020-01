Baksteen in de maag van Vlaming wordt alleen maar groter 13DE RECORD OP RIJ VOOR VASTGOEDSECTOR Sven Watthy

16 januari 2020

05u00 0 De Krant Met z'n allen kochten en verkochten we vorig jaar alweer meer bakstenen dan het jaar voordien. Sinds 2007 doen we er iedere keer een schep bovenop. Vlaanderen trok in 2019 de kop, omdat velen nog snel de woonbonus, een sappige belastingaftrek, wilden grijpen voor ze werd afgeschaft.

Eigenlijk zou het kunnen dat we de situatie nog onderschatten. De Belgische notarissen maken jaarlijks de optelsom, maar begonnen pas met die traditie in 2007. Het staat vast dat we sinds dan iedere keer meer transacties doen. Voor elke keer dat vastgoed in België van eigenaar wisselt, moet de notaris immers de akte maken.

Zoals verwacht ging het in Vlaanderen (+10,8%) het hardst van allemaal. Voor elke 100 verkopen in 2018 waren er bijna 111 in 2019. Een belangrijke motor voor het aantal verkopen zijn (jonge) mensen die een eigen woning aanschaffen. Zo goed als altijd moeten ze daarvoor lenen, en dat doen ze liever mét de afgeschafte woonbonus dan zonder. Het fiscale voordeel verdween op 1 januari, maar wie nog snel een akte ondertekend kreeg in 2019 kan nog jarenlang van het oude belastingregime genieten.

Sparen brengt niks op

Maar ondertussen zitten ook Brussel (+6,3%) en Wallonië (+6%) aan een nieuw record. Om die jarenlange trend te verklaren, wijzen de notarissen op factoren die iedereen beïnvloeden: aan goedkope leningen geen gebrek. Tegelijkertijd brengt sparen niks op. Dus waarom niet luisteren naar de baksteen in de maag?

Samen met de drukte op de vastgoedmarkt stijgen ook de prijzen. Zowel het gemiddeld prijskaartje van een woonhuis (+4,2%, 262.196 euro) als dat van een appartement (+4%, 228.566 euro) steeg meer dan de inflatie.

Op een jaar tijd vrat inflatie 1,2% van de koopkracht van elke euro weg. En dus bleek vastgoed een manier om de trage ontwaarding van cash voor te blijven. Dat is niet altijd het geval: van 2013 tot en met 2017 konden de huizenprijzen de inflatie niet bijhouden. Dat betekent dat verkopers minder konden doen met de opbrengst van hun vastgoed dan wanneer ze 12 maanden eerder hadden verkocht.

West-Vlaanderen duurst

Het gemiddelde prijskaartje voor een huis ging gemiddeld met 11.000 euro omhoog vorig jaar. Voor een appartement lag het 9.000 euro hoger. In Vlaanderen rondde Limburg als laatste provincie de kaap van 200.000 euro voor een gemiddelde flat. De duurste provincie is nog steeds West-Vlaanderen, met dank aan de kuststeden.