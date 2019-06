Exclusief voor abonnees Bako: "Mijn laatste match bij Giants" 14 juni 2019

00u00 0

"Het is niet nu dat we het kampioenschap verliezen", zegt Ismael Bako. "De nederlaag in match 3 is hard aangekomen. Daar hebben we de zege weggegeven. We waren misschien wel de beste ploeg, maar als we onder druk moeten spelen, verliezen we van onze waarde."