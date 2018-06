Bakkersdochter opent schoonheidssalon 02 juni 2018

Het dorpje Vinkt heeft sinds kort een eigen schoonheidssalon. Julie Van Simaeys (19) opende Julie's Beautysalon in de Aarseleweg 8, enkele huizen naast Bakkerij Chris, de zaak van haar ouders. Bakkersdochter Julie Van Simaeys werkt al een tijdje in het schoonheidsinstituut Bellezza in Sint-Martens-Leerne en op 27 mei opende haar eigen zaak in Vinkt. "Ik heb de opleiding schoonheidszorgen gevolgd aan Syntra in Brugge", zegt Julie. "Bij mij kan je terecht voor manicure, pedicure, epilaties, make-up, massage en wimperextensions. Ik volg ook een speciale opleiding in Antwerpen om gelaatsverzorging met het Spaanse merk Germaine de Capuccini te kunnen doen. Voorlopig doe ik dit in bijberoep, dus ik werk enkel op afspraak, meestal op dinsdag, donderdag en zaterdag." Meer info en reserveren kan via 0472/12.85.52 en vansimaeysjulie@gmail.com. (ASD)

