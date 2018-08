Bakken kritiek op 'afgenomen' voorrang fietsers 11 augustus 2018

Fietsers hebben niet langer voorrang als ze een drukke gewestweg kruisen. Het Agentschap Wegen & Verkeer is al enkele maanden bezig met het wijzigen van de signalisatie. De fietspaden verliezen er hun rode kleur en er komen haaientanden, waardoor tweewielers voorrang moeten verlenen aan het autoverkeer. In verschillende steden en gemeenten komt er kritiek op de beslissing. "De auto krijgt weer voorrang", sakkert Gents schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). Ook de Fietsersbond reageert teleurgesteld. "Voor ons een duidelijk teken dat ze de autodoorstroming willen vrijwaren, in plaats van de veiligheid van de actieve weggebruiker." Volgens Wegen & Verkeer is de maatregel net genomen om de veiligheid te verbeteren. "Vroeger hadden fietsers soms wel en soms geen voorrang. Nu is gekozen voor uniformiteit."

