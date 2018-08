Bakelants voor tweede keer vader 30 augustus 2018

Heuglijk nieuws ten huize Jan Bakelants. Onze 32-jarige landgenoot is gisteren voor de tweede keer vader geworden. Na Julia (2) opnieuw een dochter voor Bakelants en partner Daphne: Jane. De kleine spruit en haar moeder stellen het goed volgens de kersverse papa. "Ik ben een trotse vader, vannacht mochten we Jane verwelkomen. Julia is heel blij met haar zusje", liet hij op Twitter weten.

