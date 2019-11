Exclusief voor abonnees Bakelants nog steeds zonder ploeg voor 2020 07 november 2019

00u00 0

Jan Bakelants is nog steeds niet onderdak voor volgend seizoen. Voor de ex-Tourritwinnaar (2013) is geen plaats meer bij Team Sunweb, zodat hij op zoek moet naar een nieuwe werkgever. Die speurtocht verloopt stroef. "Er zijn wel een aantal pistes, maar voorlopig zonder concreet resultaat", aldus Bakelants' manager Dries Smets. "Het verdwijnen van Katusha en Roompot maakt de markt er niet breder en de missie er niet eenvoudiger op. Anderzijds komt op die manier ook best nog wel wat volk van (WorldTour-)niveau vrij. Wie nog een paar plaatsjes over heeft, wikt de beschikbare kwaliteit en wacht." (JDK)