Bakelants niet in Vuelta, wél naar Duitsland 21 augustus 2018

Geen vijfde Vuelta voor Jan Bakelants. Ondanks prima beurten in de Ronde van Polen en de EuroEyes Cyclassics in Hamburg werd zijn programma 'last minute' gewijzigd. Hij start donderdag in de gereanimeerde Ronde van Duitsland en trekt ook naar Canada voor de GP's van Québec (7/9) en Montréal (9/9). Bakelants (32) knoopt stilaan opnieuw aan met zijn oude niveau na de lange en moeilijke revalidatie van zijn valpartij in de Ronde van Lombardije 2017 (zeven gebroken ribben en dubbele lenden- en ruggenwervelfracturen). Zijn contract bij AG2R-La Mondiale loopt eind dit jaar af. Bakelants snuift in 2019 zo goed als zeker verse lucht op. Een aantal (WorldTour-)pistes wordt momenteel zorgvuldig bekeken. (JDK)

