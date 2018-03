Bakelants maakt rentree na 5,5 maanden 23 maart 2018

Jan Bakelants (32) mag opnieuw koersen. De Kempenaar kreeg na een medische controle groen licht om weer wedstrijden te rijden. De Kempenaar bleef in totaal 168 dagen aan de kant, sinds zijn val in een afdaling in de Ronde van Lombardije begin oktober. De renner van AG2R liep daarbij meerdere breuken op aan de ribben en ruggenwervels en een longblessure - hij moest ook geopereerd worden. Maar na de Belgische artsen hebben nu ook de Franse dokters hem genezen verklaard.

HLN