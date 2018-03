Bakelants haalt uit naar organisatoren 22 maart 2018

"Waarom worden de organisatoren nooit met de vinger gewezen?" Die vraag stelde Jan Bakelants zich gisteravond in 'Extra Time Koers' toen de val van Mark Cavendish ter sprake kwam. De Brit viel afgelopen zaterdag zwaar in de finale van Milaan-Sanremo. Hij botste op een verkeerswisselaar. "Nu is het altijd de fout van de renner zelf. Het is wraakroepend, ik zie dit nog veel te vaak. Dit is een duidelijk geval van nalatigheid van de organisatie. De organisatie wordt niet met de vinger gewezen, ze slagen erin om telkens buiten schot te blijven."

