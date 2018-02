Bakelants één centimeter kleiner na breuken 01 februari 2018

Breuken doen een mens krimpen. Tot die verrassende vaststelling kwam Jan Bakelants dinsdag in het Energy Lab in Paal, waar hij tests aflegde voor het bepalen van een nieuwe fietspositie. "Sinds mijn zware valpartij in de Ronde van Lombardije voelde ik me niet meer comfortabel met de oude positie. Vandaar de 'bike fit'. Wat bleek? Door de veelvuldige breuken ben ik 1 centimeter kleiner geworden", meldde de AG2R-renner op Instagram. Bakelants brak bij zijn crash zeven ribben en vier ruggenwervels. Eind maart hoopt hij in de Ronde van Catalonië zijn comeback te kunnen maken. Eerst moet nog een inwendig titanium korset operatief worden verwijderd. (JDK)