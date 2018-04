Bakelants: "Drang om te stoppen was groot na Lombardije" NA LANGE REVALIDATIE KAN BRONCHITIS ER OOK NOG WEL BIJ VOOR BAKELANTS Joeri De Knop

20 april 2018

00u00 0 De Krant Jan Bakelants (32) is boos en ontgoocheld. Een mens zou voor minder. Net nu hij uit het dal kruipt na zijn horrorcrash in de Ronde van Lombardije, staat hij opnieuw aan de kant. Niet door zijn geteisterde rug. Wel door een banale bronchitis. "Balen! Maar ik blijf bouwen aan de weg terug."

We horen je de longen uit je lijf hoesten, Jan.

(zucht) "Gedegouteerd, ben ik. Omdat ik de reden van die bronchitis ken. Tuurlijk scharrel je dat altijd wel érgens op. De Ronde van het Baskenland, in dit geval. Maar het gaat me om de manier waarop. Aan wie me dit heeft bezorgd: houd alsjeblieft toch wat afstand als je met een kwaaltje sukkelt. Doe niet alsof er niks aan de hand is, terwijl je intussen iedereen aansteekt en op de slotdag zelf naar huis gaat met de melding 'ik ben te ziek om te koersen'. Ik zit daar verdorie af te zien als een hond, haal uiteindelijk weer een béétje niveau maar ben nu plots terug bij af omdat iemand (noemt de betrokkene niet bij naam, red.) zich niet soigneerde. Dat is balen."

