Bakelants debuteert voor Sunweb 26 februari 2019

De Omloop wordt het debuut van Jan Bakelants bij Team Sunweb. De 33-jarige Kempenaar, die de Vlaamse openingskoers nooit eerder reed, stond even aan de kant met een maagvirus. Michael Matthews wordt uitgespeeld als kopman, met Søren Kragh en Casper Pedersen als eerste luitenants. "Zij zullen Michael moeten ondersteunen, want we verwachten dat hij in de finale een rol kan spelen", aldus ploegleider Reef. (GVS/JDK)