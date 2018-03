Bakelants 57ste bij rentree 26 maart 2018

"Toutlemonde / iedereen staat achter mij. Merci!", zette Jan Bakelants (32) gisteren op Instagram, na zijn geslaagde wederoptreden zaterdag in de Classic Loire Atlantique. Na vijf en een halve maand blessureleed werd hij 57ste na zijn eerste koerskilometers van 2018. "Ik zag deze eerste wedstrijd als een nieuwe stap in de terugkeer naar mijn oude niveau. Iets meer dan een doorgedreven training. Het ging vrij goed, want ik kon de finale in het peloton aansnijden. Een valpartij in de laatste kilometer zorgde voor wat oponthoud, daarna ben ik heel rustig naar de finish gereden. Of dit nu een mentale opsteker is? Ik verbind er op dit moment niet al te veel conclusies aan vast. Ik wacht af wat de Ronde van het Baskenland (2-7/4) brengt." Die rittenkoers op WorldTour-niveau moet zijn eerste grote test worden. "Als ik die goed verteer, dan zitten de heuvelklassiekers er misschien nog in." Zien we hem terug in de Amstel, Waalse Pijl of Luik-Bastenaken-Luik? "Ik blijf het stap per stap bekijken. We zien dus wel." (DMM)

