Bake Off Royalty 23 december 2019

Vier generaties Britse royals die in de potten roeren: dat moet wel in de smaak vallen. In 24 uur verzamelden de kleine prins George (6), papa William (37), opa Charles (71) en overgrootmoeder Elizabeth (93) zo 750.000 likes. De foto werd genomen voor het liefdadigheidsproject 'Together at Christmas', dat families van militairen met kerst samenbrengt en steunt.

