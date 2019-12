Exclusief voor abonnees Baileys op z'n Belgisch 21 december 2019

00u00 0

Het perfecte dessert voor Baileys-freaks? Een moelleux met een lopende vulling van Baileys in plaats van de klassieke chocolade. En geloof ons: ook in deze lopende, oranje lavastroom is de typische smaak aanwezig. Wie daar nog niet genoeg aan heeft, kan er meteen een gouden fles Baileys Chocolat Luxe (15,99 euro voor 50 cl-15,7%) bij serveren, gemaakt van echte Belgische chocolade. Je vindt ze in de meeste supermarkten. Voor de Baileys Lavacake (2,80 euro - 2 x 90 gram) moet u aankloppen bij Colruyt.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis