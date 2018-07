Bagageproblemen 12 juli 2018

Wij horen bij de reizigers die op Gran Canaria zitten zonder bagage. De transportbanden werkten niet toen we zaterdag in Zaventem incheckten. We mochten onze koffers zelf bij Avia-partners in de massa zetten. Mijn man vroeg nog of dit wel goed zou komen. Vanavond zullen alle koffers ter plaatse zijn, luidde het. Intussen is het woensdagnamiddag en wij wachten nog steeds op een koffer. Eén koffer kregen we dinsdagavond. Gelukkig pakken we onze koffers half/half in, zodat zowel mijn man als ik wat kledij hebben. In onze handbagage stoppen we ook één set kledij en wat medicatie. Een pluspunt: we krijgen van onze reisorganisatie Tui een vergoeding van 50 euro per persoon per dag (na 24 uur ongemak) en we zijn verzekerd met een 'World gold assistance' van Allianz. Hierdoor krijgen we een vergoeding voor de hoogst noodzakelijke zaken. Maar onder 'ontspannen op vakantie gaan', verstaan wij iets anders dan toiletgerief, ondergoed, wat kledij en medicatie gaan aankopen. We maken er het beste van, maar het blijft een vakantie met een wrang kantje. Met dank aan Brussels Airlines.

Rit

