Baeyens opnieuw bondscoach Red Dragons 07 november 2019

De episode van Brecht Van Kerckhove als coach van de Red Dragons is van korte duur: na het tegenvallende EK volley in september heeft hij beslist zelf te stoppen, ook al wou de federatie nog het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) afwachten. Die loodzware strijd in januari tussen acht Europese toplanden voor één olympisch ticket heeft wel maar een kleine slaagkans. "Bondscoach zijn was een droom van mij, maar ik twijfel of mijn aanpak op korte termijn voldoende aanslaat. We moeten aan de ploeg denken. In andere landen is de opoffering om voor je land te spelen wel groter dan in België." Als opvolger kiest de bond voor Dominique Baeyens, ex-coach van de Red Dragons tussen 2012 en 2016. In principe interim, maar een verlenging kan als het OKT meevalt. Kapitein Sam Deroo begrijpt de keuze: "Ik hoop wel op meer standvastigheid de komende jaren." (BF/MPM)

