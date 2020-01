Exclusief voor abonnees Badminton 23 januari 2020

00u00 0

Lianne Tan (BWF 43) is gisteren uitgeschakeld in de eerste ronde van de Thailand Masters in Bangkok. De 29-jarige Belg verloor met 21-18 en 21-13 van thuisspeelster Phittayaporn Chaiwan (BWF 33). (VH)