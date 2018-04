Badminton 26 april 2018

00u00 0

Het EK zit er voor Lianne Tan (BWF 123) op in de tweede ronde. Gisteren verloor de 27-jarige Tan in twee sets (21-18 en 21-16) van de Spaanse Sara Penalver Pereira (BWF 149). Lise Jaques en Flore Vandenhoucke gingen er in het dubbel bij de vrouwen in de eerste ronde uit: 21-14 en 21-11 tegen het het Franse paar Delphine Delrue/Lea Palermo. Maxime Moreels (BWF 108), als lucky loser op de hoofdtabel beland, gaf in de tweede ronde forfait tegen de Engelsman Sam Parsons (BWF 68). (VH)