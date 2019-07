Exclusief voor abonnees Badmintonclub organiseert mountainbiketocht 13 juli 2019

Voor de zesde keer is er zaterdag 13 juli de Gapersmountainbiketocht in een organisatie van Badminton Zuidwest. Er is keuze uit vier afstanden: 20, 40, 60 kilometer, of een kidstocht van 15 kilometer. Start en aankomst aan de grote feesttent op de Sint-Denijsplaats. Inschrijvingen van 8 tot 13 uur. Deelname kost 4 euro (voor kinderen 2 euro). Onderweg is een ruime bevoorrading en iedereen krijgt na aankomst een boterham. (DBEW)