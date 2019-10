Exclusief voor abonnees Badminton: € 0 Turnen: € 2.725 Atletiek: € 53.035 Tennis: € 4.750.000 Zoveel/weinig verdienen vrouwen aan WK-goud 15 oktober 2019

00u00 0

2.725 euro. Dat is het bedrag dat Nina Derwael overhoudt aan haar gouden WK-medaille. Rijk zal 's werelds beste turnster op de brug niet worden van haar prestatie - al kan het zelfs nog een pak erger. Zo zijn er een pak olympische sporten waar een wereldtitel zelfs helemaal niets oplevert, denk maar aan badminton, hockey, roeien of tafeltennis. Derwael moet zich tevreden stellen met de sportieve eer en een zakcentje, klein bier in vergelijking met wat andere vrouwelijke atletes verdienen. Zo strijkt de winnares van de Masters tennis straks 4,3 miljoen euro op - bijna het dubbel van de mannelijke officieuze wereldkampioen tennis (2,5 miljoen euro). Bedragen die ook Nafi Thiam doen duizelen, al leverde een zilveren medaille onlangs in Doha op het WK atletiek onze tienkampster een veelvoud (27.200 euro) van de geldprijs van Derwael op.

