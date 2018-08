Bad boy Bouhanni is plots de liefste van de klas 31 augustus 2018

De Franse sprinter Nacer Bouhanni (28) won gisteren de zesde rit in de Vuelta en dat was heel wat. In de Spaanse sportkrant AS stond gisteren het verhaal dat Bouhanni in de vijfde etappe ruzie had met zijn ploegleider Jean-Luc Jonrond, dat hij ook een klap op de volgwagen had gegeven. Bouhanni kreeg verder een tijdstraf van dertig seconden. Volgens AS omwille van die ruzie, de jury hield het erbij dat Bouhanni te lang aan de auto had gehangen. Cofidis stuurde prompt een communiqué om het verhaal te ontkrachten. Enkele uren later deed ook Nacer Bouhanni dat, nadat hij ritwinnaar was geworden.

